На Алтае задержали полицейского за избиение пьяных мотоциклистов

Два местных жителя обратились в медучреждение за помощью: у мужчин были множественные телесные повреждения и врачам они рассказали, что их жестоко избили полицейские. Информация об этом из больницы поступила в дежурную часть МВД по Республике Алтай.

Министр внутренних дел региона назначил служебную проверку, которую проводили сотрудники собственной безопасности республиканского МВД и следователи СКР. В результате проверки был установлен факт превышения полномочий оперуполномоченным онгудайского районного отделения.

Как предварительно установило следствие, 22 июля двое жителей села Инегень ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту. По данным полиции, оба сельчанина были пьяны. Около села Чуй-Оозы у байка закончился бензин. Мотоциклисты заметили, что навстречу движется полицейский автомобиль, и решили попросить помощи.

Вышедшие из машины полицейские возмутились, что пьяные гражданские остановили их автомобиль. Как сообщают в СУСКе, сотрудник полиции брызнул из газового баллона в одного из потерпевших. Затем сельчан на полицейском автомобиле отвезли в безлюдное место, где стражи порядка продолжили применять насилие к мотоциклистам. По версии следствия, сотрудники МВД нанесли множественные удары. Били и в голову, и в туловище.

Сейчас один из подозреваемых полицейских задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Если вина офицера подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. А его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным следствия, помощь в выявлении этого преступления оказали сотрудники республиканского УФСБ. Следствие по делу продолжается.