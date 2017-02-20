Пьяный житель Алтайского края застрял в снегу на угнанной машине

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из крестьянско-фермерских хозяйств неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-2104. По предварительным данным, машина находилась на территории организации открытой с ключами в замке зажигания.

Уже через несколько минут после сообщения о преступлении, разыскиваемый автомобиль был обнаружен застрявшим в снегу на одной из улиц районного центра. За рулём машины находился 22-летний рабочий хозяйства. После того как машина застряла, злоумышленник пытался откопать её лопатой, которую он нашел в салоне, но не успел.

Известно, что задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас против задержанного возбуждено уголовное и административные дела за угон и вождение в нетрезвом виде.