Пьяный житель Алтайского края застрял в снегу на угнанной машине

В Михайловском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Молодого человека поймали, когда он пытался откопать из снега украденную машину, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию поступило сообщение о том, что в одном из крестьянско-фермерских хозяйств неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-2104. По предварительным данным, машина находилась на территории организации открытой с ключами в замке зажигания.
Уже через несколько минут после сообщения о преступлении, разыскиваемый автомобиль был обнаружен застрявшим в снегу на одной из улиц районного центра. За рулём машины находился 22-летний рабочий хозяйства. После того как машина застряла, злоумышленник пытался откопать её лопатой, которую он нашел в салоне, но не успел.
Известно, что задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас против задержанного возбуждено уголовное и административные дела за угон и вождение в нетрезвом виде.
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