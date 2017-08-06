Рано утром барнаульские автомобилисты таранили фонарные столбы

Утром 6 августа в краевой столице произошло несколько ДТП. В двух из них автомобилисты таранили столбы, сообщает паблик Барнаул22.
Одна авария произошла на Потоке. На перекрестке улиц Смирнова и Петра Сухова автомобиль врезался в столб, смяв капот. Очевидцы сообщают, что водителя из кабины доставали спасатели. На место происшествия прибыли две кареты "Скорой помощи" и пожарный расчет. Силу удара автомобиля об столб смягчила стопка покрышек, пишут в паблике. Вероятно, их там положили работники шиномонтажной мастерской, расположенной рядом.
Еще одно ДТП, в котором водитель протаранил столб, произошло в частном секторе города. В паблике не уточняю адрес происшествия.
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