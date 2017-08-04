Автоновости

В Барнауле Opel врезался в пассажирский автобус

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Сегодня, 15:52.
Автоновости

4 июля, в Барнауле произошло столкновение легкового автомобиля Opel и пассажирского автобуса 121-го маршрута.

ДТП на перекрестке улиц Попова и Георгия Исакова. 4 июля 2017 года.
ДТП на перекрестке улиц Попова и Георгия Исакова. 4 июля 2017 года. Фото : Наталья Сергеева vk.com/barneos22.

Авария случилась на перекрестке улиц Попова и Георгия Исакова. Из-за столкновения начала образовываться пробка в сторону улицы Антона Петрова, но "легковушку" и мироавтобус вскоре убрали с проезжей части, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

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