В Барнауле Opel врезался в пассажирский автобус

Авария случилась на перекрестке улиц Попова и Георгия Исакова. Из-за столкновения начала образовываться пробка в сторону улицы Антона Петрова, но "легковушку" и мироавтобус вскоре убрали с проезжей части, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

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