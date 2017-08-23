Реконструкция перекрестка Ленина-Матросова растянется на три года

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 сентября. Победитель станет известен 15 сентября. Как следует из документации на сайте госзакупок, реконструировать перекресток будут три сезона. В 2017 году часть работ сделают до ноября, в 2018 году — до 1 июля, а завершающий этап нужно закончить до конца 1 июля 2019.

Ранее Дмитрий Симоненко, и.о. начальника отдела дорожного хозяйства администрации Барнаула, говорил altapress.ru, что все работы завершатся в 2017 году.

После реконструкции на Ленина на месте зеленых насаждений между трамвайными рельсами и проезжей частью появится вторая полоса для поворота на ул. Матросова. Судя по схеме организации дорожного движения, по оставшимся трем полосам можно будет двигаться только прямо.

На Матросова сделают дополнительную полосу для движения из центра, но через несколько десятков метров автомобилистам придется перестраиваться в один ряд.

Новые полосы для поворота или разворота также организуют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Аносова, а также перед переездом через пути у здания "Альфа-банка" (бывший Дом быта).

По словам Дмитрия Симоненко, проект предусматривает замену асфальта на проспекте Ленина от путепровода до ул Аносова, а также ремонт переезда через трамвайные пути.

Реконструкция участка должна уменьшить заторы, отмечают в мэрии. Сейчас в вечерний час пик на Ленина скапливается большое число машин. Дело в том, что поворачивать на Матросова здесь можно только из одной левой полосы. На ней скапливается большая очередь. А автобусы и троллейбусы, которые пытаются повернуть налево из средней полосы, не дают проехать по ней тем, кто двигается прямо.

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