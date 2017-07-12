Барнаульский проспект Ленина расширят в пяти местах

О том, что на проспекте Ленина сделают дополнительную полосу для поворота на Матросова, стало известно еще в прошлом году. Сейчас выяснилось, что вместо зеленых насаждений между трамвайными рельсами и дорогой сделают сразу несколько таких полос.

Аналогичным образом новые полосы организуют на расположенном неподалеку перекрестке проспекта Ленина и улицы Аносова, а также перед переездом через пути у здания "Альфа-банка" (бывший Дом быта).

Как уточнил Дмитрий Симоненко, и.о. начальника отдела дорожного хозяйства администрации Барнаула, после реконструкции участка на Матросова с Ленина можно будет поворачивать с двух полос (еще две останутся для движения прямо). Однако на Матросова останется всего одна полоса для движения в этом направлении. Её лишь немного расширят, чтобы автомобилистам из двух рядов было проще перестраиваться в один. А на противоположной стороне улицы уберут мешающее водителям земляное полотно между перекрестком и автобусной остановкой.

Симоненко отметил, что проект предусматривает замену асфальта на проспекте Ленина от путепровода до ул Аносова, а также ремонт переезда через трамвайные пути. Подрядчик еще не определен, конкурс объявят в течение двух недель. Точную стоимость работ он не назвал, отметив, что она будет в пределах 40-50 млн рублей. Все работы проведут в 2017 году.

Реконструкция участка должна существенно разгрузить заторы, отмечают в мэрии. Сейчас в вечерний час пик на Ленина скапливается большое число машин. Дело в том, что поворачивать на Матросова здесь можно только из одной левой полосы. На ней скапливается большая очередь. А автобусы и троллейбусы, которые пытаются повернуть налево из средней полосы, не дают проехать по ней тем, кто намерен двигаться прямо.

Напомним, до 30 августа закрыт для движения участок ул. Матросова от ул. Юрина до ул. Меланжевой: здесь ремонтируют мост через Пивоварку.

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