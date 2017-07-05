В Барнауле закрыли для движения часть улицы Матросова

С 10.00 в Барнауле закрыли для движения транспорта участок ул. Матросова от ул. Юрина до ул. Меланжевой. Это связано с ремонтом мостового перехода через реку Пивоварку. Работы планируется завершить до 30 августа, сообщает мэрия.

Движение автобусов на этот период будет организовано по следующим схемам: №24, №17: Юрина — Коммунаров — Меланжевая — Матросова, далее по маршруту;

№53: Антона Петрова — Коммунаров — Меланжевая — Матросова, далее по маршруту. Движение троллейбусов будет организовано по следующим схемам: №1: Стадион — Георгиева — 50 лет СССР — Сухэ-Батора — Малахова — Космонавтов (нечетная сторона) — Ленина — Космонавтов (четная сторона) — "Шинный завод" — Малахова — Сухэ-Батора — 50 лет СССР — Георгиева — Стадион;

№6: Солнечная поляна — Юрина — Малахова — Космонавтов — Ленина — пл. Победы;

№7: Взлетная — Балтийская — Малахова — Космонавтов — Ленина — пл. Баварина. Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка и по возможности заранее выбирать маршруты объезда. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.