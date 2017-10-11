С начала года в Барнауле на дорогах погибли 29 человек

За период с января по сентябрь под колесами авто погибли 13 пешеходов, причем в пяти случаях ПДД нарушили водители, в восьми — сами пешеходы. Кроме того, произошло 8 ДТП со смертельным исходом между автомобилями — в них погибли 10 человек, два наезда на стоящее транспортное средство и два наезда на препятствие — в них погибло четыре человека.

Один человек погиб при выходе из общественного транспорта, один водитель велосипеда погиб под колесами машины, нарушив ПДД.

ГИБДД предупреждает, что сейчас ситуация на дороге осложняется погодными условиями, возрастает количество аварий. Пешеходам, прежде чем пересекать дорогу, следует убедиться, что автомобили остановились, а для того, чтобы стать заметнее, в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Водителям при проезде остановок общественного транспорта и приближении к пешеходным переходам нужно удвоить внимание, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила маневрирования.

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