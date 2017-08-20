Автоновости

Серьезное ДТП спровоцировало пробку на Павловском тракте

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Сегодня, 14:19.
Автоновости

Днем 20 августа, на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина произошло ДТП. Водитель белого Nissan Qashqai  пересекал тракт, когда в него въехала другая легковушка. От удара кроссовер развернуло, и он задел еще две машины, стоящие на перекрестке.

ДТП на Павловском тракте.
ДТП на Павловском тракте .Фото : Роман Мелентьев в vk.com/barneos22.

Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения (58-я секунда).

Как пишут участники паблика "Барнаул 22", после ДТП пробка в направлении центра растянулась до улицы Малахова.

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