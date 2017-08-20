Серьезное ДТП спровоцировало пробку на Павловском тракте

Днем 20 августа, на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина произошло ДТП. Водитель белого Nissan Qashqai пересекал тракт, когда в него въехала другая легковушка. От удара кроссовер развернуло, и он задел еще две машины, стоящие на перекрестке.

Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения (58-я секунда). Как пишут участники паблика "Барнаул 22", после ДТП пробка в направлении центра растянулась до улицы Малахова. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.