В Барнауле на пять месяцев перекроют улицу в центре города

С 8 часов утра 2 мая в Барнауле перекрыта проезжая часть по улице Льва Толстого от пр. Ленина до пр. Социалистического. Об этом сообщает мэрия. Перекрытие продлится до 30 сентября.
За 5 месяцев планируют выполнить работы по восстановлению благоустройства после перекладки ливневой канализации.
На участке улицы Льва Толстого — одном из объектов туркластера — планируется комплексное благоустройство: здесь отремонтируют дорогу и тротуары, заменят опоры освещения.
Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.
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