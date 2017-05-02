В Барнауле на пять месяцев перекроют улицу в центре города

С 8 часов утра 2 мая в Барнауле перекрыта проезжая часть по улице Льва Толстого от пр. Ленина до пр. Социалистического. Об этом сообщает мэрия. Перекрытие продлится до 30 сентября.

За 5 месяцев планируют выполнить работы по восстановлению благоустройства после перекладки ливневой канализации. На участке улицы Льва Толстого — одном из объектов туркластера — планируется комплексное благоустройство: здесь отремонтируют дорогу и тротуары, заменят опоры освещения. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.