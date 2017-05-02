Автоновости

В Барнауле на пять месяцев перекроют улицу в центре города

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Сегодня, 11:14.
Автоновости

С 8 часов утра 2 мая в Барнауле перекрыта проезжая часть по улице Льва Толстого от пр. Ленина до пр. Социалистического. Об этом сообщает мэрия. Перекрытие продлится до 30 сентября.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги. Фото : altapress.ru.

За 5 месяцев планируют выполнить работы по восстановлению благоустройства после перекладки ливневой канализации.

На участке улицы Льва Толстого — одном из объектов туркластера — планируется комплексное благоустройство: здесь отремонтируют дорогу и тротуары, заменят опоры освещения.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.

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