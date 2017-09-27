Такси "Максим" обкатывает в Барнауле схему сотрудничества с аварийными комиссариатами

Барнаул и Кемерово стали двумя пилотными городами, где сервис заказа такси "Максим" тестирует новую услугу — вызов аварийного комиссара. Пока с агрегатором сотрудничает только одна местная компания, но в "Максиме" собираются расширить число партнеров и запустить новое направление в других городах.
Суть сервиса в том, что по номеру службы заказа такси попавший в ДТП водитель может вызвать на место инцидента аварийного комиссара. Стоимость услуги — 1,5 тыс. рублей. По данным "Максим", это не превышает среднюю цену вызова аваркома в городе.
Павел Стенников,
начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим":
В Барнауле рынок одним из первых показал готовность к запуску новой услуги. Аваркомы уже понимали, что лучше использовать единую точку связи, ведь все в городе знают номер сервиса "Максим". В то же время платформа сервиса как раз и предназначена для связи заказчиков и исполнителей.
"Максим" уже давно не только сервис заказа такси, у нас во многих городах есть заказ грузоперевозок и грузчиков, автобусов, водителя для своего автомобиля, помощи в буксировке и запуске двигателя. Новое предложение соответствует стратегии развития сервиса, который стремится предоставить целый комплекс услуг для пассажиров и водителей.
Как уточнил Стенников, в Барнауле партнером "Максим" стала компания "Аварком 22". В ее распоряжении 11 комиссаров. Они помогает оформить нужные документы без вызова сотрудников ГИБДД, если в ДТП отсутствуют пострадавшие и участники не имеют претензий друг к другу.
Агрегатор готов сотрудничать с другими игроками рынка. Услугу "Аварийный комиссар" сервис "Максим" предложит и в других городах присутствия.
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