"Яндекс" поможет бизнесменам создавать таксопарки. Будет ли это востребовано в Барнауле?

"Яндекс.Такси" 11 сентября запустил партнёрскую программу "Мой таксопарк". Она поможет предпринимателям открыть свой парк автомобилей такси и быстрее выйти на окупаемость проекта. Однако желающие зайти на этот рынок Барнаула таким образом столкнутся с трудностями.
По расчетам "Яндекса", минимальные инвестиции на открытие таксопарка составят 3 миллиона рублей. Этих денег хватит, чтобы в течение месяца с нуля создать таксопарк из 10 новых автомобилей, взятых в лизинг. За 3-4 года рентабельность составит до 40% в год от средств, вложенных в бизнес изначально.
Открывать таксопарк с помощью партнерской программы "Яндекс.Такси" выгоднее, чем самостоятельно, так как сервис договорился с крупнейшими автопроизводителями о скидках на покупку машин. По данным "Интерфакса", такие соглашения были заключены с Renault (на модель Logan), Kia (Rio, Ceed), Nissan (Almera), Hyundai (Solaris), Datsun (on-Do) и Ravon (R3, R4).
Также сервис поможет своим партнерам получить льготные условия страхования по КАСКО – от 5,5% от стоимости автомобиля в год. Наконец, лизинговые компании-партнёры готовы предоставить автомобили по программе "Яндекс.Такси" не только опытным бизнесменам, но и начинающим предпринимателям. Обычно лизинговые компании отказываются финансировать новые бизнесы, потому что 90% таких компаний закрываются в течение года.
Участникам партнёрской программы "Яндекс.Такси" выделяет персонального менеджера. Он будет сопровождать таксопарк на всех этапах — от создания финансового плана и до вывода на линию всех автомобилей. Персональный менеджер также будет помогать партнёрам масштабировать свой бизнес — расширять парки или выходить в другие регионы.
Партнеры будет получать заказы пользователей сервиса "Яндекс.Такси". Как уточнили altapress.ru представители "Яндекса", единственное условие для партнеров программы "Мой таксопарк" — все автомобили должны быть обклеены логотипами сервиса.
За год существования программы "Мой таксопарк" "Яндекс.Такси" планирует помочь открыть около 500 таксопарков, в каждом из которых на старте будет от 10-20 автомобилей.
Экс-владелец одного из таксопарков в Барнауле на условиях анонимности рассказал, что предложение "Яндекс.Такси" интересно и способно привлечь предпринимателей, даже далеких от рынка такси, инвестировать в создание таксопарка. Однако они непременно столкнутся с дефицитом водителей. Найти сразу десять и более человек будет трудно. "Толковые таксисты покупают (в том числе в кредит) автомобиль и работают на себя, а брать раздолбаев — себе дороже", - говорит собеседник.
По его подсчетам, с учетом неизбежных простоев до 20% машин из-за кадровой проблемы, хорошую рентабельность может показать только автопарк численностью не менее 30 машин. А это требует уже совсем других стартовых вложений. "В "Яндекс.Такси" поступает совершенно правильно: без особых вложений расширяют партнерскую сеть и увеличивают свою долю. Но потенциальным инвесторам нужно тщательно взвесить риски, прежде чем выходить на новый для себя рынок" - говорит эксперт.
Факт
За три года количество людей, которые воспользовались такси, выросло в два раза с 22 до 45 млн человек. Источник: данные Росстата.
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