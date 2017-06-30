В булочную! Россияне стали в два раза чаще ездить на такси

За три года количество людей, которые воспользовались такси, выросло в два раза с 22 до 45 млн человек, данные Росстата приводят "Известия". При этом количество пассажирских перевозок в городском общественном транспорте стабильно снижается на несколько процентов.
Эксперты объясняют этот факт двумя причинами. Во-первых, это уменьшение количества автобусов и троллейбусов: крупные транспортные предприятия из-за недостатка финансирования закрываются. Во-вторых, это рост стоимости проезда (с декабря 2015 года по декабрь 2016 года рост тарифов составил около 9%). При этом цены на такси, наоборот, снижаются.
В итоге небогатые люди по возможности предпочитают поездке пешую прогулку, а люди со средним достатком всё чаще выбирают такси. Максимальный тариф на проезд в муниципальном транспорте устанавливают региональные комиссии. А вот цены на услуги таксистов регулируются только рынком.
По официальной статистике, количество перевезенных автобусами пассажиров с 2014 по 2016 год снизилось примерно на 2% и составило 11,296 млрд пассажиров. Число пассажиров метро снизилось еще больше — на 3,4%, до 3,312 млрд человек, трамваев — на 10%, до 1,397 млрд, а троллейбусов — на 18%, до 1,483 млрд.
Илья Зотов,
зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров:
Городской общественный транспорт старый и неудобный. При этом тарифы растут. Перемещаться в такси намного комфортнее и быстрее. А благодаря высокой конкуренции эта сфера совершенствуется: можно оставить отзыв о водителе, расплатиться по безналичному расчету.
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