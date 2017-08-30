Следователи нашли убийцу барнаульского таксиста

Правоохранительные органы задержали 55-летнего жителя Новоалтайска, которого подозревают в убийстве водителя такси барнаульской фирмы "Город".
Напомним, утром 30 июля на окраине Новоалтайска случайный прохожий обнаружил тело 42-летнего мужчины рядом с автомобилем такси.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, убийцей оказался 55-летний знакомый таксиста. Мужчины были соседями по дачному участку. В тот день они выехали на берег реки, чтобы выяснить отношения по давнему спору. В какой-то момент подозреваемый нанес таксисту два удара ножом и выстрелил в него из пистолета. Мужчина скончался на месте.
Задержанный заключен под стражу. Расследование продолжается.
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