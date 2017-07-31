СК возбудил уголовное дело по факту убийства таксиста в Новоалтайске

Как сообщает СУ СК, утром 30 июля на берегу реки Чесноковка случайный прохожий обнаружил тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Установлено, что к месту происшествия потерпевший прибыл на такси, на котором работал водителем. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В паблике Новоалтайск пользователи сообщили, что машину и тело мужчины — водителя такси "Город" — нашли утром 30 июля в микрорайоне Кошачий.