СК возбудил уголовное дело по факту убийства таксиста в Новоалтайске

СУ СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту гибели таксиста в Новоалтайске.
Как сообщает СУ СК, утром 30 июля на берегу реки Чесноковка случайный прохожий обнаружил тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Установлено, что к месту происшествия потерпевший прибыл на такси, на котором работал водителем. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В паблике Новоалтайск пользователи сообщили, что машину и тело мужчины — водителя такси "Город" — нашли утром 30 июля в микрорайоне Кошачий.
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