Автоновости

У медкластера в Барнауле создадут дополнительные 500 парковочных мест

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Сегодня, 13:42.
Автоновости

С июля 2017 года власти начнут расширять улицу Ляпидевского, а затем создадут парковку на 500 машино-мест у медицинского кластера. Об этом рассказал вице-мэр Барнаула Анатолий Воронков. Ранее планировалось организовать парковку на 150 мест. 

Краевая клиническая больница.
Краевая клиническая больница. Фото : yandex.ru/maps.

По словам Воронкова, проект парковочного пространства еще не утвержден, поэтому он не смог уточнить стоимость работ. Однако он отметил, что финансировать проект будут за счет субсидий из краевого бюджета.

Напомним, в феврале 2017 года власти Барнаула объявили, что дорогу к медкластеру нужно расширить до 9 метров. Тогда же глава администрации Сергей Дугин говорил, что у перинатального центра "Дар" оборудуют две парковки на 50 и на 100 мест. В планах также было создание парковки у лыжной базы "Динамо" на 80 мест.

Минувшей зимой  в выходные дни на улице Ляпидевского происходили транспортные коллапсы. Сюда на "Трассу здоровья" приезжали тысячи лыжников. Парковочных мест у лыжной базы "Динамо" им не хватало, и они оставляют свои машины вдоль дороги. Нередко здесь возникают пробки, что мешало автомобилям "скорой помощи" везти пациентов в расположенные неподалеку учреждения медицинского кластера.

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