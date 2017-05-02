У медкластера в Барнауле создадут дополнительные 500 парковочных мест

По словам Воронкова, проект парковочного пространства еще не утвержден, поэтому он не смог уточнить стоимость работ. Однако он отметил, что финансировать проект будут за счет субсидий из краевого бюджета.

Напомним, в феврале 2017 года власти Барнаула объявили, что дорогу к медкластеру нужно расширить до 9 метров. Тогда же глава администрации Сергей Дугин говорил, что у перинатального центра "Дар" оборудуют две парковки на 50 и на 100 мест. В планах также было создание парковки у лыжной базы "Динамо" на 80 мест.

Минувшей зимой в выходные дни на улице Ляпидевского происходили транспортные коллапсы. Сюда на "Трассу здоровья" приезжали тысячи лыжников. Парковочных мест у лыжной базы "Динамо" им не хватало, и они оставляют свои машины вдоль дороги. Нередко здесь возникают пробки, что мешало автомобилям "скорой помощи" везти пациентов в расположенные неподалеку учреждения медицинского кластера.

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