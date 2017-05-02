В Алтайском крае паводок разрушил дорогу

В Алтайском крае из-за паводка разрушена дорога в Завьяловском районе, движение для транспорта закрыто. Об этом сообщает управление автомобильных дорог региона "Алтайавтодор".
"В связи с паводковой ситуацией произошло разрушение дороги "Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка" на 104 км в Завьяловском районе. Движение осуществляется по альтернативному проезду "Завьялово-Овечкино-Гонохово" для автотранспорта массой до 5 тн", — сообщает ведомство.
Также движение закрыто мосту на дороге "Алейск-Безголосово". Кроме того, по автодороге в Топчихинском районе проезд возможен только для тяжелой техники.
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