В Алтайском крае перекрыли трассу от Новоалтайска до Бийска

Напомним, с 10.45 также ограничено движение автомобильного транспорта на федеральной автомобильной дороге А322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" с 15 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска).

Кроме того, движение перекрыто на 14 участках региональных дорог.

Причина ограничений — сложные метеорологические условия: снегопад, метель, ограниченная видимость, при порывах ветра нулевая; скорость ветра 15-18 м/с, местами порывы до 27 м/с. Непогода, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 23 февраля. Действует штормпрогноз, режим ЧС.

Куда звонить в случае ЧС на дороге:

Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7(3852) 36-31-69;

Дежурный ЦУКС МЧС : +7(3852) 54-87-01;

Дежурный УГИБДД: +7(3852) 39-35-86.

Также действуют экстренные телефоны 101, 112 и телефон доверия полиции 128.