В Алтайском крае перекрыли трассу от Новоалтайска до Бийска

21 февраля с 12.00 ограничили движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на федеральной автомобильной дороге Р256 "Чуйский тракт" (Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией) от 213 до 345 км (от Новоалтайска до Бийска). Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Алтай".
Напомним, с 10.45 также ограничено движение автомобильного транспорта на федеральной автомобильной дороге А322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" с 15 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска).
Кроме того, движение перекрыто на 14 участках региональных дорог.
Причина ограничений — сложные метеорологические условия: снегопад, метель, ограниченная видимость, при порывах ветра нулевая; скорость ветра 15-18 м/с, местами порывы до 27 м/с. Непогода, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 23 февраля. Действует штормпрогноз, режим ЧС.
Куда звонить в случае ЧС на дороге:
Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7(3852) 36-31-69;
Дежурный ЦУКС МЧС : +7(3852) 54-87-01;
Дежурный УГИБДД: +7(3852) 39-35-86.
Также действуют экстренные телефоны 101, 112 и телефон доверия полиции 128.
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