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В Алтайском крае снова открыли движение по федеральным трассам

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Сегодня, 08:24.
Автоновости

22 февраля в Алтайском крае восстановили движение по федеральным трассам Р-256 (Чуйский тракт) и А322 (Барнаул — Рубцовск). Об этом сообщило ГУ МЧС по Алтайскому краю.

ГИБДД, метель, дорога перекрыта.
ГИБДД, метель, дорога перекрыта. Фото : УГИБДД по Алтайскому краю.

Движение открыто для всех видов транспорта. О движении на ранее перекрытых региональных дорогах пока не сообщается. Вечером 21 февраля в МЧС сообщали о перекрытии 14 участков дорог регионального и межмуниципального значения (протяженность 951 км) на территории 19 районов края.

Алтайский ЦГМС утром 22 февраля снял штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 22 февраля в крае будет теплая погода — с небольшими порывами ветра, но без шторма и серьезных метелей.

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