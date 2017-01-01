В Алтайском крае снова будет бушевать метель и потеплеет до +6 градусов

В среду в регионе будет облачно, днём с прояснениями, ночью на большей части территории снег, местами сильный снег, мокрый снег, местами метель, днём в северных и восточных районах снег, метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, ночью 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, днём 5-10 м/с с усилением до 12-17 м/с. Температура воздуха: ночью -2 …-7, местами -7 … -12, днём 0...-5, по югу +1 …+6.

В Барнауле 22 февраля синоптики обещают облачную погоду, днём с прояснениями, ночью и в первой половине дня снег, метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, ночью 12-17 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью -4 …-6, днём около 0.

В связи со сложной погодной обстановкой в МЧС прогнозируют возможное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Косихинском районах, А-322 Рубцовском, Поспелихинском и Алейском районах, на автодорогах местного значения в Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Новичихинском, Мамонтовском, Кулундинском, Курьинском, Змеиногорском, Егорьевском, Смоленском, Шелаболихинском районах.

Также из-за порывов ветра до 18-23 м/с на всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, обрушение слабозакрепленных конструкций. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Третьяковском, Локтевском, Шипуновском, Змеиногорском, Ребрихинском и Курьинском районах.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный "Алтайавтодора": (3852) 36-31-69;

дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по Алтайскому краю: (3852) 39-35-86.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.

Когда ветер утихнет?

Но уже с ночи 23 февраля в крае будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -7...-12, в предгорьях -12...-17. Днём: -4...+1.