В Алтайском крае временно перекрыли две трассы из-за метели (обновлено)

"Алтайавтодор" временно ограничил движение на участке трассы "Змеиногорск — Рубцовск" (от 0 до 80 км) в связи с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром и низовой метелью. Дорога закрыта для всех видов транспорта.
Такое решение приняли, чтобы не допустить автомобильных заторов в сложной погодной обстановке.
На заметённом участке работает 7 единиц дорожной техники, выставили 3 поста ГИБДД, задействовали две рабочих группы муниципальных образований. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб. Развернуто два мобильных пункта обогрева. Для патрулирования дорог и оказания помощи гражданам в наиболее подверженные риску возникновения происшествий районы направили аэромобильные группы.
Обновлено от 14.10:
Закрыт участок трассы К-21 "Рубцовск — Угловское — Михайловское" от Рубцовска до села Вторые Коростели Рубцовского района с 7 до 47 км, протяженность 40 км. На участке работает 3 единицы дорожной техники.
Напомним, в регионе до 18 февраля действует штормовое предупреждение.
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