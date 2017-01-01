Штормпрогноз: в Алтайский край придёт кратковременное тепло и метели

В Алтайском крае на сутки 17 и первую половину ночи 18 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, по югу края мокрый, местами сильный, гололёд, метель, усиление ветра до 15-20 м/с, по югу до 20-25 м/с, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.
17 февраля ожидается достаточно теплая погода — по краю -2...-7 днем, в предгорьях до +4. Но уже 18 февраля придет похолодание.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.
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