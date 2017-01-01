Штормпрогноз: в Алтайский край придёт кратковременное тепло и метели

17 февраля ожидается достаточно теплая погода — по краю -2...-7 днем, в предгорьях до +4. Но уже 18 февраля придет похолодание.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.