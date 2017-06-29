В Алтайском крае всплеск продаж новых авто нескольких популярных марок

В январе-мае 2017 года жители Алтайского края поставили на учет 2,8 тыс. новых автомобилей. Это на 10% больше, чем за те же месяцы 2016 года. При этом спрос на авто нескольких марок существенно вырос.
По данные аналитического агентства "Автостат", спрос вырос на 8 из 10 самых продаваемых в Алтайском крае брендов. Лучшая динамика у Hyundai (+69%), Datsun (+54%), KIA (+48%), Nissan (+25%) и Lexus (+21%). Лидером продаж остается Lada. Спад продаж зафиксирован у Renault (-25%) и УАЗ (-8%).
Во главе рейтинга самых продаваемых моделей изменений практически не произошло. Первые четыре места, как и по итогам 2016 года, заняли Lada Granta, Chevrolet Niva, Hyundai Solaris и Lada Vesta. А вот на пятом месте новинка – Hyundai Creta. Входивший ранее в первую пятерку Renault Duster сейчас не входит даже в "десятку".
В целом по стране рынок новых автомобилей восстанавливается даже более скромными темпами — за пять месяцев спрос вырос лишь на 5%. При этом список самых популярных автомобилей выглядит несколько иначе. В частности, в целом по стране Lada Vesta уже обогнала по продажам южнокорейского конкурента Hyundai Solaris, а в топ-10 входят такие модели как Toyota RAV4, VW Polo и Lada Xray.
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