В Алтайском крае всплеск продаж новых авто нескольких популярных марок

По данные аналитического агентства "Автостат", спрос вырос на 8 из 10 самых продаваемых в Алтайском крае брендов. Лучшая динамика у Hyundai (+69%), Datsun (+54%), KIA (+48%), Nissan (+25%) и Lexus (+21%). Лидером продаж остается Lada. Спад продаж зафиксирован у Renault (-25%) и УАЗ (-8%).

Во главе рейтинга самых продаваемых моделей изменений практически не произошло. Первые четыре места, как и по итогам 2016 года, заняли Lada Granta, Chevrolet Niva, Hyundai Solaris и Lada Vesta. А вот на пятом месте новинка – Hyundai Creta. Входивший ранее в первую пятерку Renault Duster сейчас не входит даже в "десятку".

В целом по стране рынок новых автомобилей восстанавливается даже более скромными темпами — за пять месяцев спрос вырос лишь на 5%. При этом список самых популярных автомобилей выглядит несколько иначе. В частности, в целом по стране Lada Vesta уже обогнала по продажам южнокорейского конкурента Hyundai Solaris, а в топ-10 входят такие модели как Toyota RAV4, VW Polo и Lada Xray.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.