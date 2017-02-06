В Барнауле автобус насмерть сбил пожилую женщину (обновлено)

По предварительным данным, водитель сбил 67-летнюю женщину, когда она вышла из автобуса. ДТП произошло при высадке пассажиров из автобуса, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По сообщениям очевидцев, это случилось на пешеходном переходе. Номер автобуса и личность водителя сейчас устанавливаются.

Как сообщили в ГИБДД, женщина скончалась на месте еще до приезда скорой.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в группу розыска ОБДПС ГИБДД города Барнаула (тел.: 8 (3852) 393-605), либо в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по городу Барнаулу (тел.: 8(3852) 393-555, 391-090).