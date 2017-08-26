В Барнауле будут судить женщину, чья "ГАЗель" покалечила пешехода

Как сообщили в городской прокуратуре, на женщину завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ей уже предъявлено обвинение. По данным правоохранителей, автомобиль был технически исправен.

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