В Барнауле будут судить женщину, чья "ГАЗель" покалечила пешехода

Жительница Барнаула припарковала "ГАЗель" и не поставила машину на ручник. Автомобиль покатился назад и наехал на пешехода. Теперь владелица машины предстанет перед судом.
Как сообщили в городской прокуратуре, на женщину завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ей уже предъявлено обвинение. По данным правоохранителей, автомобиль был технически исправен.
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