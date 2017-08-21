В Барнауле черный "Гелендваген" налетел на трамвайные ограждения

ДТП в Барнауле 20 августа. Фото : Сергей Драгалин, vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле 20 августа. Фото : Сергей Драгалин, vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, водитель пошел на обгон по трамвайным путям и налетели на ограждение. После аварии автомобиль погрузили на эвакуатор.

В ГИБДД altapress.ru сообщили, что никто в аварии серьезно не пострадал.

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