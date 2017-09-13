В Барнауле ищут водителя, который врезался в клумбу на пр. Ленина

Сотрудники районной администрации направили письмо в ОГИБДД УМВД России по Барнаулу с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего ДТП и установления личности водителя. Материалы направят в суд для взыскания с виновника материального ущерба.

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