Автоновости

В Барнауле ищут водителя, который врезался в клумбу на пр. Ленина

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Сегодня, 16:02.
Автоновости

Ночью 13 сентября в Барнауле автомобиль наехал на малую архитектурную форму "Ладья". Клумбу поставила администрация Октябрьского района на тротуаре рядом с домом №70 на проспекте Ленина, пишет мэрия.

Клумба, поврежденная из-за ДТП.
Клумба, поврежденная из-за ДТП. Фото : barnaul.org.

Сотрудники районной администрации направили письмо в ОГИБДД УМВД России по Барнаулу с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего ДТП и установления личности водителя. Материалы направят в суд для взыскания с виновника материального ущерба. 

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