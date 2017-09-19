В Барнауле изменилось расписание автобуса до Новомихайловского кладбища

Теперь автобус будет ходить во все дни, кроме понедельника, по следующему расписанию:

Отправление от "Докучаево": 08.40, 10.03, 11.33, 13.33.

Отправление от "Новомихайловского кладбища": 09.20, 10.50, 12.20, 14.20.

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