В Барнауле изменилось расписание автобуса до Новомихайловского кладбища

С 19 сентября в Барнауле изменяется график работы автобусного маршрута №117э "Докучаево — Новомихайловское кладбище". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Теперь автобус будет ходить во все дни, кроме понедельника, по следующему расписанию:
Отправление от "Докучаево": 08.40, 10.03, 11.33, 13.33.
Отправление от "Новомихайловского кладбища": 09.20, 10.50, 12.20, 14.20.
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