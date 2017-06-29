В Барнауле изменится схема движения автобусного маршрута

Автобусы будут ходить по маршруту: ул.Лазурная — проезд Южный Власихинский — ул.Шумакова, далее — по маршруту. Это сделано для того, чтобы определить потребности жителей в транспортном обслуживании.

Сплошной линией обозначен действующий маршрут, пунктиром — новый, который будет действовать с 3 июля.

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