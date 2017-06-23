В Барнауле изменится схема движения трех троллейбусов

С 23 июня в Барнауле из-за ремонта моста через Пивоварку на улице Матросова изменится схема движения троллейбусов №1, 6, 7. Об этом сообщает "Катунь 24".
Объявление об изменении маршрутов появилось в троллейбусах.
- маршрут №1 пройдет от стадиона до Шинного завода;
- маршрут №6 "Солнечная Поляна — пл. Победы" пройдет по ул. Юрина — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина — пр. Строителей;
- маршрут №7 "ул. Взлетная — пл. Баварина" пройдет по ул. Балтийская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина.
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