В Барнауле изменится схема движения трех троллейбусов

С 23 июня в Барнауле из-за ремонта моста через Пивоварку на улице Матросова изменится схема движения троллейбусов №1, 6, 7. Об этом сообщает "Катунь 24".

Объявление об изменении маршрутов появилось в троллейбусах. маршрут №1 пройдет от стадиона до Шинного завода;

маршрут №6 "Солнечная Поляна — пл. Победы" пройдет по ул. Юрина — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина — пр. Строителей;

маршрут №7 "ул. Взлетная — пл. Баварина" пройдет по ул. Балтийская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Ленина. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.