В Барнауле на месяц перекроют улицу из-за ремонта канализации

В Барнауле перекроют ул. Красный Текстильщик от дома №41 до дома №45 с 8.00 23 января до 20.00 28 февраля. Об этом сообщает мэрия.

Перекрытие будет связано с проведением работ по строительству напорного коллектора на сети канализации. Участников дорожного движения просят быть внимательными и по возможности выбирать заранее маршруты объезда. Смотрите также