В Барнауле на ВРЗ водителям придется искать объезд

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула информирует автомобилистов, что из-за строительства газопровода в районе ВРЗ временно перекроют улицы Воровского, Цаплина и другие.
Из информации на сайте Барнаула следует, что:
- проезд по ул. Воровского будет закрыт с 17 по 23 июля на участке от ул. Профсоюзов до ул. К. Маркса;
- участок улицы Цаплина от дома №43 до ул. Карла Маркса перекроют с 8.00 24 июля до 20.00 30 июля;
- участок от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса — с 8.00 31 июля до 20.00 6 августа.
Власти предупреждают, что участникам дорожного движения придется выбирать заранее маршруты объезда.
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