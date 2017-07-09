Автоновости

В Барнауле на ВРЗ водителям придется искать объезд

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Сегодня, 15:52.
Автоновости

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула информирует автомобилистов, что из-за строительства газопровода в районе ВРЗ временно перекроют улицы Воровского, Цаплина и другие.

Газопровод.
Газопровод. Фото : altairegion22.ru.

Из информации на сайте Барнаула следует, что:

  • проезд по ул. Воровского будет закрыт с 17 по 23 июля на участке от ул. Профсоюзов до ул. К. Маркса;
  • участок улицы Цаплина от дома №43 до ул. Карла Маркса перекроют с 8.00 24 июля до 20.00 30 июля;
  • участок от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса — с 8.00 31 июля до 20.00 6 августа.

Власти предупреждают, что участникам дорожного движения придется выбирать заранее маршруты объезда.

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