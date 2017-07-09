В Барнауле на ВРЗ водителям придется искать объезд

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула информирует автомобилистов, что из-за строительства газопровода в районе ВРЗ временно перекроют улицы Воровского, Цаплина и другие.

Из информации на сайте Барнаула следует, что: проезд по ул. Воровского будет закрыт с 17 по 23 июля на участке от ул. Профсоюзов до ул. К. Маркса;

участок улицы Цаплина от дома №43 до ул. Карла Маркса перекроют с 8.00 24 июля до 20.00 30 июля;

участок от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса — с 8.00 31 июля до 20.00 6 августа. Власти предупреждают, что участникам дорожного движения придется выбирать заранее маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.