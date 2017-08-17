В Барнауле "Нива" провалилась в яму, оставленную дорожниками

Вечером 16 августа, в Барнауле в районе перекрестка улиц Балтийская и Ускова попал в яму автомобиль "Нива".
В Барнауле в яму на дороге провалилась "Нива". 16 августа 2017 года. Фото : Евгения Фигилянд vk.com/barneos22.
В Барнауле в яму на дороге провалилась "Нива". 16 августа 2017 года. Фото : Евгения Фигилянд vk.com/barneos22.
В Барнауле в яму на дороге провалилась "Нива". 16 августа 2017 года. Фото : Евгения Фигилянд vk.com/barneos22.
В Барнауле в яму на дороге провалилась "Нива". 16 августа 2017 года. Фото : Евгения Фигилянд vk.com/barneos22.
По словам очевидцев в сообществе Barnaul22, в этом месте ведутся дорожные работы. Тракторы сделали глубокие ямы для стока воды, эти ловушки не видно из-за разлившейся лужи. Внедорожник угодил в одну из таких ям, застрял и накренился. Машину вытаскивал с помощью УАЗа.
Год назад недалеко от этого места застревали "Урал" и ГАЗ-66, пишет Виталий Попков:
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