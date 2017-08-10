На Привокзальной площади в Барнауле меняют асфальт

Дорожные службы начали обустройство платной парковки на Привокзальной площади. Сейчас они приступили к замене асфальтового покрытия. Об этом barnaul.org сообщил Сергей Щукин, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Сергей Щукин,

заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города: На Привокзальной площади Барнаула начато фрезерование асфальтового покрытия. В рамках проекта модернизации площади производится установка ограждений и закладных под коммуникации. Как уже писал altapress.ru в ближайшее время на Привокзальной площади создадут парковку на 140 машиномест.