На Привокзальной площади в Барнауле меняют асфальт

Дорожные службы начали обустройство платной парковки на Привокзальной площади. Сейчас они приступили к замене асфальтового покрытия. Об этом barnaul.org сообщил Сергей Щукин, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Сергей Щукин,
заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города:
На Привокзальной площади Барнаула начато фрезерование асфальтового покрытия. В рамках проекта модернизации площади производится установка ограждений и закладных под коммуникации.
Как уже писал altapress.ru в ближайшее время на Привокзальной площади создадут парковку на 140 машиномест.
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