В Барнауле приступают к строительству платной парковки на Привокзальной площади

Рисунок-схема платной парковки на Привокзальной площади в Барнауле. Фото : barnaul.org. Рисунок-схема платной парковки на Привокзальной площади в Барнауле. Фото : barnaul.org. Рисунок-схема платной парковки на Привокзальной площади в Барнауле. Фото : barnaul.org.

Как сообщает мэрия, в первую очередь подрядчики установят закладные под коммуникации, после чего дорожники приступят к асфальтированию участка площадью 15 872 кв. метров.

В августе будут объявлены аукционы на приобретение и монтаж автоматизированного оборудования, включающего в себя шлагбаум, терминал оплаты для наличного и безналичного расчета, въездные и выездные стойки на леворульный и праворульный автотранспорт, светофор, регулирующий движение, и информационное табло, указывающее наличие свободных мест.

На парковке будут выделены места для автомобилей инвалидов, максимально приближенные к вокзалу. Общая вместимость парковки составит 140 машиномест.

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