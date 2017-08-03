Автоновости

В Барнауле приступают к строительству платной парковки на Привокзальной площади

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Сегодня, 08:54.
Автоновости

На этой неделе на Привокзальной площади в Барнауле начнутся работы по обустройству платной парковки. На площади перед железнодорожным вокзалом появится современный парковочный комплекс, который позволит упорядочить стоянку транспорта, усилить безопасность движения автомобилей и пешеходов, а также благоустроить территорию.

Как сообщает мэрия, в первую очередь подрядчики установят закладные под коммуникации, после чего дорожники приступят к асфальтированию участка площадью 15 872 кв. метров.

В августе будут объявлены аукционы на приобретение и монтаж автоматизированного оборудования, включающего в себя шлагбаум, терминал оплаты для наличного и безналичного расчета, въездные и выездные стойки на леворульный и праворульный автотранспорт, светофор, регулирующий движение, и информационное табло, указывающее наличие свободных мест.

На парковке будут выделены места для автомобилей инвалидов, максимально приближенные к вокзалу. Общая вместимость парковки составит 140 машиномест. 

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