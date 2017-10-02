В Барнауле открыли движение на Матросова по недостроенному мосту

2 октября в Барнауле открыли движение по мосту через реку Пивоварку на улице Матросова для легковых автомобилей. Движение автобусов и троллейбусов возобновится 3 октября согласно графику, сообщает мэрия.
Работы по мосту в полном объеме не завершены. Подрядчику еще необходимо уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части и заасфальтировать тротуары. Эти работы будут выполнять в ночное время.
Также подрядчику предстоит укреплять русло реки под мостом. Их выполнение не будет влиять на движение транспорта.
Поскольку подрядчик нарушил сроки муниципального контракта, установленные на 1 сентября, его оштрафуют на 300 тысяч рублей. До этого у компании "Кит Лидер" не было опыта работ с мостами, но причина задержки не только в этом: установленный чиновниками срок был вдвое меньше необходимого по проекту. Срок пришлось сдвинуть "с целью своевременного исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой".
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