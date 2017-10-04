В Барнауле сократили расписание садоводческого автобусного маршрута

С 4 октября в Барнауле сократили расписание садоводческого маршрута №124к "ЛДП "Урожайный" — садоводство "Озерное". Это связано со снижением пассажиропотока, сообщает пресс-служба городской администрации.
Теперь автобус будет ходить по новому расписанию:
Отправление с конечной остановки "ЛДП "Урожайный" — 07.30, 10.30, 15.30.
Отправление с конечной остановки "садоводство "Озерное" - 08.40, 11.40, 16.35.
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