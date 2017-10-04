Автоновости

В Барнауле сократили расписание садоводческого автобусного маршрута

Сегодня, 09:42.
Автоновости

С 4 октября в Барнауле сократили расписание садоводческого маршрута №124к "ЛДП "Урожайный" — садоводство "Озерное". Это связано со снижением пассажиропотока, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобус №124.
Автобус №124. Фото : fotobus.msk.ru.

Теперь автобус будет ходить по новому расписанию:

Отправление с конечной остановки "ЛДП "Урожайный" — 07.30, 10.30, 15.30.

Отправление с конечной остановки "садоводство "Озерное" - 08.40, 11.40, 16.35.

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