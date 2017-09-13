В Барнауле столкнулись два трамвая. Есть пострадавшие

В Барнауле столкнулись два трамвая .Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись два трамвая .Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись два трамвая .Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись два трамвая .Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись два трамвая .Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись два трамвая .Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись два трамвая .Фото : Barnaul22.

По предварительным данным, 26-летний водитель трамвая Т-3 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди трамваем Т-3 SU, которым управляла 28-летняя женщина.

В результате аварии пострадали пассажиры трамваев: мужчины 1991 и 1955 года рождения, им оказана медицинская помощь, не госпитализированы.

По словам очевидцев, у позади идущего трамвая отказали тормоза.

Сейчас полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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