В Барнауле столкнулись два трамвая. Есть пострадавшие

Вечером 12 сентября в Барнауле в районе ул. Попова, 254 столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительным данным, 26-летний водитель трамвая Т-3 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди трамваем Т-3 SU, которым управляла 28-летняя женщина.
В результате аварии пострадали пассажиры трамваев: мужчины 1991 и 1955 года рождения, им оказана медицинская помощь, не госпитализированы.
По словам очевидцев, у позади идущего трамвая отказали тормоза.
Сейчас полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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