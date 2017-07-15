В Барнауле столкнулись трамвай и маршрутка

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Происшествия

Около 7 утра 15 июля в Барнауле на ул. Малахова в районе ТЦ "Волна" произошло ДТП. Столкнулись трамвай №10 и пассажирский микроавтобус Ford. Номера на маршрутке нет.

ДТП с участием трамвая.
ДТП с участием трамвая. Фото: Анна Рада в vk.com/barneos22.

По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших.

ДТП с участием трамвая.
ДТП с участием трамвая.

Это уже как минимум четвертое ДТП с участием трамвая в крае за последние три дня.

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