В Барнауле столкнулись трамвай и маршрутка

Около 7 утра 15 июля в Барнауле на ул. Малахова в районе ТЦ "Волна" произошло ДТП. Столкнулись трамвай №10 и пассажирский микроавтобус Ford. Номера на маршрутке нет.

По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших. Это уже как минимум четвертое ДТП с участием трамвая в крае за последние три дня.