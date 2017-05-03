В Барнауле в предпраздничные дни и 9 мая перекроют несколько улиц

5 мая

С 15.00 до 17.30 будет перекрыт участок проспекта Социалистический (от ул. Молодежная до ул. Мерзликина) без изменения схем движения общественного транспорта.

С 17.30 до 21.00 перекроют нечетную сторону пр-та Ленина (от ул.Молодежной до ул.Димитрова). Движение автобусов будет организовано от пл.Октября до Речного вокзала в прямом направлении по ул.Советской, пр-ту Комсомольскому, ул.Чкалова, пр-ту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении по маршрутам.

6 мая

С 10.00 до 12.30 перекроют пр-кт Социалистический (от ул.Молодежной до ул.Мерзликина), без изменения схем движения.

7 мая

С 10.00 до 14.30 участок Социалистического проспекта будет перекрыт от ул. Молодежной до ул. Мерзликина, без изменения схем движения.

8 мая

С 16.00 до 20.30 Социалистический перекроют от улицы Молодежной до Мерзликина.

9 мая в течении дня перекроют несколько улиц:

С 8 часов утра до 9.30 будет перекрыта четная сторона пр-та Строителей (от пр-та Ленина до пр-та Красноармейского). От остановки общественного транспорта "Новый рынок" до железнодорожного вокзала и площади Спартака движение автобусов будет организовано в прямом направлении по улицам: Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, пр-кт Красноармейский далее по своим маршрутам. В обратном направлении по маршрутам.

С 8.00 до 22.30 перекроют пр-кт Социалистический (от ул.Молодежной до ул.Димитрова), без изменения схем движения.

С 8.00 до 12.30 будут закрыты четная и нечетная стороны пр-кта Ленина (от пр-та Строителей до ул.Чкалова). Движение автобусов будет организовано от пл.Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул.Советской, пр-ту Комсомольскому, ул.Партизанской, пр-ту Ленина, далее по своим маршрутам.

С 12.30 до 15.00 перекроют четную и нечетную стороны пр-та Ленина (от пр-та Строителей до ул. Гоголя). Движение автобусов будет организовано от пл.Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул.Советской, пр-ту Комсомольскому, ул.Гоголя, пр-ту Ленина, далее по своим маршрутам.

С 19.00 до 22.30 четную сторону пр-та Ленина (от ул.Чеглецова до ул.Петра Сухова). Движение маршрутных автобусов № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 будет организовано по ул.Северо-Западной, пр-ту Калинина, пр-ту Космонавтов. Трасса троллейбусного маршрута №1 будет сокращена до ост."Шинный завод".

С 14.00 до 23.00 перекроют улицу Георгия Исакова (от четной до нечетной стороны ул.Островского). Движение автобусов будет организовано по маршрутам: - №24 – по улицам: Кавалерийской, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина далее по своему маршруту; - №6 – по улицам: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова далее по своим маршрутам

Во время перекрытия пр-кта Ленина троллейбусные маршруты №1 и 7 будут будут сокращены до остановки "пл.Победы".

Чтобы барнаульцы смогли добраться до дома после праздничного салюта, дополнительно запустят 37 автобусов и троллейбусов. Они будут выстроены вдоль пр-та Ленина (от ул.Кирова до ул.Димитрова), в районе здания №57б (на остановке общественного транспорта "пл.Советов") и в районе пересечения пр-та Красноармейского с ул.Молодежной в сторону Привокзальной площади.

От остановки "Аграрный университет" пассажиры смогут воспользоваться трамвайными маршрутами №1 и №7.

Будет организовано дежурство работников комитета и представителей пассажироперевозящих компаний.

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