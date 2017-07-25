В Барнауле ВАЗ разбил капот о большегрузный самосвал

ДТП на Павловском тракте возле аэропорта. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Дмитрий Мерзликин vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте возле аэропорта. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Алексей Шатских vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте возле аэропорта. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Дмитрий Мерзликин vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте возле аэропорта. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Дмитрий Мерзликин vk.com/barneos22.

ВАЗ двигался по тракту, самосвал выезжал со второстепенной. Удар пришелся слева в бампер грузовика. От столкновения у легковой машины смяло капот. В авраии никто не пострадал.

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