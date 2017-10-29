В Бийске водитель-эпилептик устроил ДТП

Как сообщили в комментариях свидетели происшествия, у водителя случился приступ эпилепсии. "Жена успела взять управление машиной и они съехали с дороги", - написал один из них, Иван Богатырев.

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