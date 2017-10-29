В Бийске водитель-эпилептик устроил ДТП

Днем 29 октября на улице Васильева в Бийске Hyundai Solaris неожиданно выехал на рельсы. Водителя хэтчбека госпитализировали на "скорой помощи". Об этом сообщил паблик "Инцидент Бийск".
Как сообщили в комментариях свидетели происшествия, у водителя случился приступ эпилепсии. "Жена успела взять управление машиной и они съехали с дороги", - написал один из них, Иван Богатырев.
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