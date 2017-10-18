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В страшном ДТП на Чуйском тракте легковая машина превратилась в груду металла

Сегодня, 09:58.
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Утром 18 октября на федеральной трассе М-52 под Бийском произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщает "Инцидент Бийск".

Авария произошла около бийского аэропорта на трассе в сторону Республики Алтай. От удара легковая машина превратилась в груду металлолома. У грузовика повреждена левая сторона. Из-за ДТП было перекрыто движение автотранспорта.

По словам очевидцев, водителя легкового автомобиля увезли в тяжелом состоянии в реанимацию.

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