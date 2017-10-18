В страшном ДТП на Чуйском тракте легковая машина превратилась в груду металла

Утром 18 октября на федеральной трассе М-52 под Бийском произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщает "Инцидент Бийск".
ДТП на М-52 возле бийского аэропорта. 18 октября 2017 года. Фото : Аркадий Рыбаков vk.com/incident_22.
ДТП на М-52 возле бийского аэропорта. 18 октября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП на М-52 возле бийского аэропорта. 18 октября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП на М-52 возле бийского аэропорта. 18 октября 2017 года. Фото : Аркадий Рыбаков vk.com/incident_22.
ДТП на М-52 возле бийского аэропорта. 18 октября 2017 года. Фото : Аркадий Рыбаков vk.com/incident_22.
ДТП на М-52 возле бийского аэропорта. 18 октября 2017 года. Фото : Аркадий Рыбаков vk.com/incident_22.
Авария произошла около бийского аэропорта на трассе в сторону Республики Алтай. От удара легковая машина превратилась в груду металлолома. У грузовика повреждена левая сторона. Из-за ДТП было перекрыто движение автотранспорта.
По словам очевидцев, водителя легкового автомобиля увезли в тяжелом состоянии в реанимацию.
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