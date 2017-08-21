В Крыму на трассе селевым потоком "замыло" машины друг на друга

Правоохранительные органы проводят мероприятия по поиску возможных пострадавших. Попавшие под грязевой поток автомобили эвакуируются на площадку ГИБДД в Судаке.

Наши читатели рассказывали о том, что ситуация, которая сложилась на этой дороге, совершенно уникальна. За последние 50 лет проблем с этой дорогой не было. Там не было селевых потоков. Видимо, прошел очень сильный ливень. Гроза была очень большая, мы ее все видели. Видимо, этим ливнем смыло значительную часть грунта. Если вы посмотрите на видео в YouTube, вы увидите, что часть машин не просто смыло в прибордюрную область дороги, их смыло просто на виноградники. Вы увидите просто склад машин, 12-15 машин, которые въехали одна в другую. Их просто водой замыло. Это был очень сильный грязеселевой поток. МЧС говорит, что они с этой ситуацией справились. Наш журналист, который туда выехал, говорит, что да, большая часть машин уже убрана. Остались еще ветки на трассе, несколько машин осталось на виноградниках. Их тяжело вытаскивать, то есть, если машина где-то в пяти-семи метрах от дороги, к ней не может подъехать кран, который ее просто вытащит, никак. Их будут вытаскивать каким-то образом, когда почва немножко просохнет. Утверждается, что никто не пострадал. Я думаю, что люди, которые выпрыгивали из этих машин, они думали о своей жизни, а не о тех документах, которые остались в машине.