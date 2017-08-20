"Всемирный потоп": ливень по пояс затопил Красноярск

В ночь на 20 августа в Красноярске начался ливень. В городе поднялась вода: ливневка просто не справлялась с потоками. ГИБДД пришлось перекрыть несколько наглухо затопленных улиц, а МЧС попросило жителей не использовать личный транспорт.
В центре Красноярска в нескольких домах отключили электричество. Местные жители с горечью шутят, что начался "всемирный потоп": по прогнозам местных синоптиков, дождь будет продолжаться ещё двое суток.
Спасатели не исключил схода грунта на дорожное полотно, пишут "Известия".
Пользователи соцсетей делятся видео и фотографиями городского потопа.
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