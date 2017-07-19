Автоновости

"Дайте лодку". Барнаульские улицы затопило после дождя

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Сегодня, 20:14.
Фоторепортажи

Жители Барнаула делятся в соцсетях снимками и видео с разлившимися реками по улицам города. Там, где есть ливневки, канализация не справилась с приеммо воды. А там, где их нет, тем более.

В Барнауле после дождя затопило улицы. 19 июля 2017 года.
В Барнауле после дождя затопило улицы. 19 июля 2017 года. Фото : Наталья Мартиросян vk.com/barneos22.

"Это жесть", "Я сегодня не хотел плавать", "Дайте мне лодку", - пишут горожане в своих постах.

#дождь

Публикация от ARMINE (@armine_fea)

Антона Петрова, недалеко от Огней

Публикация от Vyacheslav Reva (@vyacheslavreva)

Чуть не утонул😬🌊

Публикация от Денис Прахт (@denis_victorovich898)

Очередной лёгкий летний дождик ))

Публикация от Олеся Куренинова (@lesiakureninova)

Публикация от @androidx1980

10 минут дождя...

Публикация от Денис Соколов (@den.sokoloff)

Купаться Я сегодня не планировал 😑

Публикация от ♠ Your boyfriend for today ♠ (@andrey.brn)

#Июльхватит#уженесмешно#вернителето😭

Публикация от Анита (@anitatimakova)

Обман зрения😂 #барнаул #последождика

Публикация от Dasha Yashina🔥 (@yashechka12)

#барнаул#барнаул22#barnaul#barnaul22#эмилииалексеевой#попова#потоп 😟

Публикация от Светулька (@s.ov4innikova)

Напомним, что несколько дней разгулявшаяся стихия словно кружила вокруг нашего города:

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