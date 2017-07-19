"Дайте лодку". Барнаульские улицы затопило после дождя

Жители Барнаула делятся в соцсетях снимками и видео с разлившимися реками по улицам города. Там, где есть ливневки, канализация не справилась с приеммо воды. А там, где их нет, тем более.
"Это жесть", "Я сегодня не хотел плавать", "Дайте мне лодку", - пишут горожане в своих постах.
Напомним, что несколько дней разгулявшаяся стихия словно кружила вокруг нашего города:
- 12 июля затопило улицы Новосибирска;
- 13 июля Рубцовск и его окрестности засыпало градом и сильный ливень затопил улицы Бийска;
- 17 июля в Курьинском районе выпал град размером с теннисные мячи, а в Рудном Алтае ураган обрушился на Усть-Каменогорск;
- 18 июля дождь затопил улицы Бердска и Искитима; град выпал в Белокурихе и повредил урожай в Горном Алтае.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.