"Дайте лодку". Барнаульские улицы затопило после дождя

"Это жесть", "Я сегодня не хотел плавать", "Дайте мне лодку", - пишут горожане в своих постах.

Напомним, что несколько дней разгулявшаяся стихия словно кружила вокруг нашего города:

12 июля затопило улицы Новосибирска;

13 июля Рубцовск и его окрестности засыпало градом и сильный ливень затопил улицы Бийска;

17 июля в Курьинском районе выпал град размером с теннисные мячи, а в Рудном Алтае ураган обрушился на Усть-Каменогорск;

18 июля дождь затопил улицы Бердска и Искитима; град выпал в Белокурихе и повредил урожай в Горном Алтае.

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