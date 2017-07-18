Сильный ливень затопил дворы и улицы Искитима. Снимки из соцсетей

18 июля в Искитиме (Новосибирская область) прошел сильный ливень. Воды оказалось так много, что машинам пришлось практически плыть по дорогам, а во дворах разлились огромные озера.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/control_chr54.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/control_chr54.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/overhear_iskitim.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/autoberdsk.
Дождь затопил дворы и улицы Искитима. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/autoberdsk.
Жители города делятся в соцсетях снимками и видео, на которых видны масштабы бедствия.
Напомним, что накануне в Курьинском районе Алтайского края выпал град размером с теннисные мячи, а в Рудном Алтае ураган обрушился на Усть-Каменогорск.
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