В алтайском селе выпал град размером с теннисный мяч

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Сегодня, 08:07.
Жизнь

Вечером 17 июля в селе Трусово Курьинского района выпал град небывалой величины. Об этом сообщила подписчица Barnaul22 Лилия Шутихина.

Град в Курьинском районе. Фото: Лилия Шутихина.
Град в Курьинском районе. Фото: Лилия Шутихина.
Град в Курьинском районе. Фото: www.instagram.com/anton_khudyakov_1987.

Судя по фото, град был размером с теннисный мячик. Об ущербе не сообщается. Также крупный град выпал и в райцентре Курья.

С неба падает град значит небу так надо......... #курья #рулит

Публикация от ХУДЯКОВ АНТОН (@anton_khudyakov_1987)

Напомним, на прошлой неделе градом засыпало Рубцовск.

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода с локальным выпадением града, сохранится как минимум до конца рабочей недели.

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