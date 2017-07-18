В алтайском селе выпал град размером с теннисный мяч

Град в Курьинском районе. Фото: Лилия Шутихина. Град в Курьинском районе. Фото: Лилия Шутихина. Град в Курьинском районе. Фото: www.instagram.com/anton_khudyakov_1987.

Судя по фото, град был размером с теннисный мячик. Об ущербе не сообщается. Также крупный град выпал и в райцентре Курья.

С неба падает град значит небу так надо......... #курья #рулит Публикация от ХУДЯКОВ АНТОН (@anton_khudyakov_1987) Июл 17 2017 в 6:11 PDT

Напомним, на прошлой неделе градом засыпало Рубцовск.

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода с локальным выпадением града, сохранится как минимум до конца рабочей недели.