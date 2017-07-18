В алтайском селе выпал град размером с теннисный мяч

Вечером 17 июля в селе Трусово Курьинского района выпал град небывалой величины. Об этом сообщила подписчица Barnaul22 Лилия Шутихина.
Град в Курьинском районе. Фото: Лилия Шутихина.
Град в Курьинском районе. Фото: Лилия Шутихина.
Град в Курьинском районе. Фото: www.instagram.com/anton_khudyakov_1987.
Судя по фото, град был размером с теннисный мячик. Об ущербе не сообщается. Также крупный град выпал и в райцентре Курья.
Напомним, на прошлой неделе градом засыпало Рубцовск.
Синоптики прогнозируют, что дождливая погода с локальным выпадением града, сохранится как минимум до конца рабочей недели.
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