Рубцовск засыпало градом. Снимки из соцсетей

13 июля В Рубцовске и его окрестностях выпал обильный град. На снимках из соцсетей видно, что кое-где земля полностью засыпана градинами.
Напомним, что накануне синоптики предупреждали о том, что 13 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение. Позже появилось дополнение к этому сообщению о том, что 14 июля местами в южных, восточных и предгорных районах ожидаются сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с.
Ранее 13 июля мощный ливень прошелся по Бийску. А за день до этого сильный дождь затопил улицы в Новосибирске.
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