Рубцовск засыпало градом. Снимки из соцсетей

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Жизнь

13 июля В Рубцовске и его окрестностях выпал обильный град. На снимках из соцсетей видно, что кое-где земля полностью засыпана градинами.

Град в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/rubcovsk_incident.
Град в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/rubcovsk_incident.
Град в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Град в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Град в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Град в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Град в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/barneos22.
Непогода в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/barneos22.
Непогода в Егорьевском районе. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.
Непогода в Егорьевском районе. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.
Непогода в Егорьевском районе. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.
Непогода в Егорьевском районе. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.
Непогода в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.
Непогода в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.
Непогода в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.
Непогода в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.
Непогода в Рубцовске. 13 июля 2017 года. Фото: опубликовано на vk.com/typical_rubcovsk_city.

Напомним, что накануне синоптики предупреждали о том, что 13 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение. Позже появилось дополнение к этому сообщению о том, что 14 июля местами в южных, восточных и предгорных районах ожидаются сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с.

Вот это похоже на настоящий #дождь #рубцовск #нашрубцовск #Rubtsovsk

Публикация от #сибирскийнемой (@albori.ru)

Прямо сейчас, #ВесьРубцовск #гроза #Рубцовск #лето🌞

Публикация от 📝«Весь Рубцовск™» 📷 📹 (@ves_rubtcovsk)

Ранее 13 июля мощный ливень прошелся по Бийску. А  за день до этого сильный дождь затопил улицы в Новосибирске.

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