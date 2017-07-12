Улицы Новосибирска затопило после короткого, но сильного ливня. Снимки из соцсетей

Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54. Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54. Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54. Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54. Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54. Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.

Например, частично под воду ушла Ипподромская магистраль, на которой образовалась большая пробка. Затопленными оказались улицы Гоголя, Мичурина, Фабричной и другие.

Напомним, что в МЧС предупредили, что 13 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. В крае объявили штормовое предупреждение.