Улицы Новосибирска затопило после короткого, но сильного ливня. Снимки из соцсетей

12 июля в Новосибирске прошел сильный ливень. Всего за полчаса улицы города затопило так, что кое-где машинам пришлось поплавать, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.
Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Улицы Новосибирско затопило после дождя. 12 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
Например, частично под воду ушла Ипподромская магистраль, на которой образовалась большая пробка. Затопленными оказались улицы Гоголя, Мичурина, Фабричной и другие.
Напомним, что в МЧС предупредили, что 13 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. В крае объявили штормовое предупреждение.
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